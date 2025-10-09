Pareja venezolana asesinada en Florida por presunto acosador

El pasado viernes, a plena luz del día, en Tampa, Florida, Yesica Rivera (40) y Carlos Chirino (37), ambos de nacionalidad venezolana, fueron asesinados frente a la casa de Louis Jules, el principal sospechoso del crimen.

Benicar Rivera, hermana de Yesica, relató al portal WFLA, que desde que ambas llegaron de Venezuela, comenzaron a sufrir acoso por parte de Jules, con quien compartían vivienda. “Él empezó con las persecuciones, las amenazas… ya nos perseguía, ya era demasiado acosador”, dijo. Incluso denunció que Jules intentó llevarse a su hijo mientras iba al colegio.

Benicar cree que el objetivo del sospechoso era ella: “Tengo la certeza de que sí. Porque si no era a mi hermana era a mí… Él estaba buscando maneras de dañarnos”.

Carlos Chirino también perdió la vida ese viernes, justo frente a la casa del sospechoso. Según sus familiares, él y Yesica intentaban hablar con Jules, sin imaginar el desenlace fatal. Glennys Arzoalde Vásquez, familiar de Chirino, expresó su dolor: “Destrozada, culpable… ya sus hijos quedaron desamparados”.

César Medina, otro familiar, denunció que las víctimas habían reportado el acoso, pero las autoridades no actuaron por falta de pruebas: “Ellos pedían evidencias, evidencias… tuvo que pasar esto para que tomaran cartas en el asunto. No es justo”.

La Policía de Tampa confirmó que el 27 de septiembre un familiar de las víctimas reportó un posible acoso relacionado con Jules y un vehículo. Aunque los oficiales ofrecieron información sobre cómo obtener una orden de restricción, no hay constancia de que se haya solicitado.

