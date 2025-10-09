La hija actriz de Paul Newman, Susan Kendall, muere a los 72 años

La hija del fallecido Paul Newman y su primera esposa Jackie Witte, Kendall murió el 2 de agosto por complicaciones de enfermedades crónicas.

Kendall fue una prolífica productora de televisión, ganadora de un Globo de Oro y un premio Humanitas, además de nominaciones a los premios Emmy, Peabody y Grammy, por su trabajo en la producción de ABC Theatre de 1980 dirigida por Newman de la obra de Michael Cristopfer, The Shadow Box, protagonizada por Joanne Woodward y Christopher Plummer.

También produjo una serie de audiolibros de literatura clásica para toda la familia para Simon & Schuster, por la que recibió una nominación al Grammy como Mejor Álbum de Palabra Hablada para Niños, reseña People.

Como filántropa, Kendall desempeñó múltiples funciones de liderazgo en la Fundación Scott Newman, convirtiéndose en una experta en la prevención del abuso de drogas. La fundación fue fundada por el padre de Kendall tras la muerte de su hermano Scott por sobredosis .

Más tarde en su vida, amplió “su defensa de la educación, la justicia juvenil, la conservación y la atención médica”, según el obituario.

