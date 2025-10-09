Influencer surcoreana Yoon Ji-ah fue asesinada por falso empresario

El cuerpo de la influencer surcoreana Yoon Ji-ah, de 25 años, fue encontrado en una ladera montañosa del condado de Muju, provincia de Jeolla del Norte, con evidentes signos de estrangulamiento y agresión física.

Horas antes del crimen, Yoon Ji-ah había realizado una emisión en vivo por TikTok, red donde contaba con más de 300.000 seguidores. Durante la transmisión, conversó con su audiencia y compartió escenas cotidianas sin sospechar que sería su última aparición pública.

Las investigaciones apuntan a Choi, un hombre de unos 50 años, como el principal sospechoso del asesinato. Según la policía, se hacía pasar por un empresario exitoso del sector tecnológico para ganarse la confianza de influencers, a quienes ofrecía contratos y apoyo económico.

Detrás de esa fachada, sin embargo, escondía una fuerte crisis financiera y deudas impagas, además de antecedentes de violencia y manipulación contra otras creadoras de contenido. Su vivienda estaba en proceso de embargo, y mantenía causas judiciales abiertas por agresión.

Choi conoció a Yoon Ji-ah tras proponerle un acuerdo de colaboración profesional. Sin embargo, la influencer descubrió que el hombre mentía sobre su situación económica y decidió romper el contrato el 10 de septiembre.

Cámaras de seguridad en la isla Yeongjong captaron el último encuentro entre ambos: Choi se arrodilló frente a Yoon suplicándole que no lo dejara. Luego, las imágenes muestran una discusión dentro de un vehículo, donde él impide que la joven salga.

Según la reconstrucción policial, después de esa confrontación, Choi la agredió y la estranguló, colocó su cuerpo en una valija y lo trasladó durante varias horas hasta abandonarlo en la montaña de Muju.

Cactus24 09-10-2025

