Inaugurada la primera fase de rehabilitación del Liceo Mariano de Talavera

Luego de haber estado bajo la modalidad virtual, la comunidad del Complejo Educativo “Mariano de Talavera” en el municipio Carirubana, retornó a estos espacios rehabilitados, gracias al empeño del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Víctor Clark en mejorar las condiciones de los planteles de la región.

“Estamos viendo un antes y un después del segundo liceo de mayor referencia histórica de la región y que había llegado a un punto de no ver clases de manera presencial, por no contar con las condiciones mínimas para ello”, dijo el mandatario regional , quien, junto al alcalde anfitrión, Luis Piña y otras autoridades de gobierno, hizo entrega del plantel.

El trabajo conjunto entre las Bricomiles en Educación, gobierno nacional, regional, municipal y comunidad hizo posible la recuperación de 10 aulas, 5 laboratorios, 16 oficinas administrativas, salas de baño, comedor y canchas deportivas.

También se realizó el asfaltado del estacionamiento, el restablecimiento del busto de Don Mariano de Talavera y de la plaza ubicada frente a la institución. Igualmente se colocó un Sistema de Bombeo de Hidroneumático automatizado.

“Se hizo un trabajo profundo para recuperar las condiciones internas y externas del liceo, a fin de darle una buena unidad educativa a esta comunidad que alberga unos 500 alumnos”, resaltó el mandatario quien aseguró que seguirán trabajando en la segunda etapa para superar los mil inscritos el próximo periodo.

El director del CE. Mariano Talavera, José Cárdenas, agradeció las labores gubernamentales que hicieron posible que tanto directiva, docentes, alumnos, personal administrativo, obreros, vuelvan a disfrutar y compartir en la institución que anhelaba esta hermosa realidad.

El Ejecutivo tiene planteado entregar 22 unidades educativas más, que se encontraban entre las 50 de la meta propuesta. En cuanto al resguardo de los planteles, se tiene un plan de seguridad con las fuerzas policiales a fin de fortalecer los cuadrantes de paz, entre otras medidas preventivas.

Prensa Gobernación Falcón.

Cactus24 (09-10-2025)

