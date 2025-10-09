Harold Dávila: Trabajadores de la alcaldía fueron despedidos injustamente

Esta semana trabajadores de la alcaldía del Municipio Falcón y de las diferentes parroquias han sido despedidos, violentando lo establecido en la ley en relación a la inamovilidad laboral, así lo dio a conocer Harold Dávila, quien fungió como mandatario municipal durante los últimos tres años.

Así mismo, Dávila explicó que dichos trabajadores fueron pasados a nóminas de personal fijo este año, condición aprobada por la ONAPRE. «Es una medida que deja sin trabajo a padres y madres de familia, personas de la tercera edad en medio de una crisis económica sin precedentes”, dijo en nota de prensa.

Por otro lado, Harold Dávila, expresó “agradecería al ciudadano alcalde, Jorge Luis Díaz Gonzalez, reconsiderar esta medida en aras del bienestar laboral de la Institución y que tomara en cuenta que durante la administración anterior no se procedió a una acción similar, en contra de los trabajadores que allí estaban cuando llegamos y que eran afectos al oficialismo, siempre fueron respetados, para cumplir lo establecido en la Inamovilidad laboral vigente”.

Finalmente, el ex burgomaestre, expresó “una institución funciona con su talento humano y en mi gestión siempre fueron protagonistas y respetados, desde los directores hasta los obreros, sin discriminación y sobre todo sin tildes políticos”.

Cactus24 09-10-2025

