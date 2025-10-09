Grupo de indígenas dio positivo a tuberculosis en Bolívar

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Son 21 indígenas sánema de la comunidad de Shimaraña, de los cuales 14 dieron positivo a tuberculosis. La información la dió a conocer el periodista independiente Fritz A Sánchez, especialista en medio ambiente.

«Urge la implementación de un programa de salud que atienda a las comunidades indígenas en el Alto Caura», señaló el comunicador en su cuenta de la red social.X.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Sánchez también explicó que gracias al apoyo de la organización cristiana “Luz del Mundo”, los indígenas pudieron ser trasladados del Alto Caura a Maripa porvía fluvial y posteriormente por tierra, a un centro asistencial en la capital del estado Bolivar.

Asimismo, se tiene conocimiento de otro importarte número de indígenas sánema que presentan sintomatología asociada a la tuberculosis, pero aún no han recibido atención médica por la ausencia de recursos para bajar del Alto Caura, según afirmó en su publicación el comunicador ambientalista.

Cactus24 (09-10-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor