Grupo de indígenas dio positivo a tuberculosis en Bolívar

Son 21 indígenas sánema de la comunidad de Shimaraña, de los cuales 14 dieron positivo a tuberculosis. La información la dió a conocer el periodista independiente Fritz A Sánchez, especialista en medio ambiente.

«Urge la implementación de un programa de salud que atienda a las comunidades indígenas en el Alto Caura», señaló el comunicador en su cuenta de la red social.X.

Sánchez también explicó que gracias al apoyo de la organización cristiana “Luz del Mundo”, los indígenas pudieron ser trasladados del Alto Caura a Maripa porvía fluvial y posteriormente por tierra, a un centro asistencial en la capital del estado Bolivar.

Asimismo, se tiene conocimiento de otro importarte número de indígenas sánema que presentan sintomatología asociada a la tuberculosis, pero aún no han recibido atención médica por la ausencia de recursos para bajar del Alto Caura, según afirmó en su publicación el comunicador ambientalista.

Cactus24 (09-10-2025)

