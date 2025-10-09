Escritor húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

La Academia Sueca anunció al autor húngaro László Krasznahorkai como el nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura.

El húngaro saltó a la fama literaria con su primera novela, Satantango (1985), que fue llevada al cine por Béla Tarr. Desde este título, el escritor ya exhibía una de las mayores cualidades de su prosa: su estilo hipnótico, clave para ingresar en la complejidad temática y estructural de sus novelas.

La Academia Sueca decidió galardonarlo por “su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. De acuerdo con la tradición de la Fundación Nobel, la calidad literaria es uno de los factores que se toman en cuenta, entran al bolo igualmente el contexto en el que se otorga el premio. En este sentido, los suecos reconocen a un muy buen autor porque consideran que su obra es necesaria en estos de inminentes cambios (en todos los aspectos de la vida) marcados por la incertidumbre.

Algunos títulos de László Krasznahorkai, como El barón Wenckheim vuelve a casa (2024), pueden hallarse en librerías limeñas. Es cuestión de tiempo para que más libros suyos estén a disposición de los lectores.

Cactus24 09-10-2025

