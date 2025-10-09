El líder de Hamás afirma que el acuerdo con Israel «pondrá fin a la guerra» en Gaza

El líder de Hamás en Gaza, Khalil al-Hayya, anunció este jueves por la noche habían recibido garantías internacionales que confirmaban el fin de la guerra, tras el acuerdo alcanzado para un alto el fuego y la liberación de rehenes.

“El mundo quedó asombrado por el sacrificio, la resiliencia y la paciencia del pueblo de Gaza ”, declaró al-Hayya en un comunicado transmitido a los gazatíes, coincidiendo con el final de la reunión del gabinete de seguridad israelí en Jerusalén. La sesión del gobierno, programada inicialmente para comenzar inmediatamente después, se retrasó hasta las 22:00.

Al-Hayya, quien encabezó la delegación de Hamás en las negociaciones en Sharm el-Sheij, donde se firmó el acuerdo, afirmó que la organización había actuado con responsabilidad durante las conversaciones. «En el aniversario de la batalla del 7 de octubre, saludamos a los mártires entre nuestros líderes: Haniyeh, al-Arouri, Sinwar y Deif», declaró, refiriéndose a los jefes de Hamás muertos en los ataques israelíes.

Les decimos a los héroes de la resistencia: así como fueron hombres en la batalla, también lo fueron en la mesa de negociaciones. El enemigo cometió masacre tras masacre y obstruyó repetidamente los esfuerzos de mediación. A pesar de estas constantes violaciones, continuamos las negociaciones e hicimos todo lo posible por detener la guerra.

Al-Hayya afirmó que Hamás había «afrontado responsablemente el plan del presidente estadounidense» y presentado una respuesta «que beneficia a nuestro pueblo y previene un mayor derramamiento de sangre». Añadió que el acuerdo marca «el fin de la guerra y la agresión contra el pueblo palestino, y el inicio de la implementación de un alto el fuego permanente».

“El acuerdo incluye la entrada de ayuda humanitaria, la apertura del cruce de Rafah y el intercambio de prisioneros”, declaró al-Hayya. “Recibimos garantías de los mediadores y del gobierno estadounidense, y todos confirmaron que la guerra ha terminado por completo. Seguiremos trabajando con todas las fuerzas nacionales e islámicas para completar los siguientes pasos”.

Cactus24 (09-10-2025)

