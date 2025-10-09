El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de ‘Juego de Tronos’ lanzó su primer tráiler

Un Caballero de los Siete Reinos , el próximo spin-off de Juego de Tronos de HBO, no se estrenará hasta principios del año que viene. Pero en la Comic Con de Nueva York, los entusiastas fans pudieron ver por primera vez la serie el jueves con el primer tráiler de la miniserie.

El tráiler muestra a Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), apodado «Dunk», mientras intenta hacerse un nombre como caballero, acompañado por su escudero «Egg» (Dexter Sol Ansell). Egg es más de lo que parece, y los espectadores tendrán que esperar al estreno de la temporada de seis episodios el 18 de enero de 2026 para descubrir por completo cómo encaja en el vasto mundo de Juego de Tronos.

A diferencia de Juego de Tronos y La Casa del Dragón , Un Caballero de los Siete Reinos prescindirá de la intrincada secuencia de créditos iniciales de la franquicia , lo que indica que el tono de la serie se aleja de las series anteriores. El showrunner Ira Parker declaró a Entertainment Weekly que Dunk es «sencillo, simple y directo», y añadió que los creadores de la serie querían «transmitir su personalidad en cada aspecto de la serie, incluso en la secuencia de apertura».

En otras palabras, un simple Dunk obtiene una tarjeta de título simple.

Un Caballero de los Siete Reinos también se desarrolla notablemente entre La Casa del Dragón y Juego de Tronos, en una época en la que los dragones se han extinguido en Poniente, aunque el recuerdo de su aterrador poder persiste. Los Targaryen aún gobiernan los Siete Reinos, pero su poder se ve considerablemente disminuido sin el respaldo de las poderosas bestias.

Un Caballero de los Siete Reinos se basa en las novelas cortas de George R. R. Martin sobre las aventuras de Dunk y Egg. Las tres historias —El Caballero Errante (1998), La Espada Jurada (2003) y El Caballero Misterioso (2010)— se recopilaron y publicaron en 2015 como Un Caballero de los Siete Reinos . La primera temporada de la serie adaptará la primera novela corta y, según Martin , es «una adaptación tan fiel como cualquier persona razonable podría desear (y todos saben lo increíblemente razonable que soy en ese tema)». Martin tiene la intención de escribir otra novela corta de Dunk y Egg, pero no hasta después de terminar Vientos de Invierno . (Como tú digas, George).

Cactus24 (09-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.