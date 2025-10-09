EEUU solicita a la isla de Granada alojar personal y equipo militar en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada, informó este jueves que Estados Unidos le ha solicitado alojar personal y equipo militar estadounidense en su territorio.

Según el comunicado de Exteriores, el Gobierno de Granada recibió una solicitud para «la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop».

Esta petición se da en el marco de un incremento de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe para luchar contra el narcotráfico procedente de Venezuela.

Granada indicó que los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores del país están «evaluando y revisando cuidadosamente la solicitud», en coordinación con la Autoridad Aeroportuaria y otras agencias pertinentes.

La cancillería granadina hizo hincapié en que «cualquier decisión se tomará únicamente después de que se completen todas las evaluaciones técnicas y legales».

«Aseguramos a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se guiará por la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada, incluyendo la protección de nuestra industria turística, los viajeros y el bienestar económico del país», afirmó la nota.

Cactus24 09-10-2025

