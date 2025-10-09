Detenido por violación de domicilio en Mirimire

En el Sector Las Vegas, Parroquia Mirimire, Municipio San Francisco un sujeto fue detenido por el delito de violación de domicilio. El hombre fue denunciado por vecinos, ya que golpeaba fuertemente la puerta de una vivienda, mientras otro individuo aguardaba en una motocicleta.

Ante la alerta, se conformó una comisión policial que, al llegar al lugar, encontró a un ciudadano ensangrentado y amarrado, a punto de ser linchado por la comunidad.

Los funcionarios policiales brindaron apoyo y primeros auxilios al herido, quien fue trasladado al CDI Ali Primera de dicha comunidad. Tras la evaluación médica, se le diagnosticaron politraumatismos y fue remitido al hospital Lino Arévalo de Tucacas para exámenes adicionales.

El ciudadano aprehendido, fue identificado como Nelson José Romero Alvarado, natural de Puerto Cabello y residente en Mirimire, quedando bajo custodia policial tras intentar violar un domicilio. La Fiscalía Quinta del Ministerio Público, extensión Tucacas, y se encuentra en resguardo en la sala de retención del CCPN08.

Cactus24 09-10-2025

