Congresistas de Perú presentan moción para destituir a Dina Boluarte

Un grupo de congresistas presentó una Moción de Orden del Día para declarar la vacancia de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra por presunta incapacidad moral permanente.

El documento detalla múltiples acusaciones de corrupción y mala gestión, entre ellas el caso “Rolexgate”, que investiga relojes de lujo no declarados y supuestamente prestados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como presuntas transferencias millonarias hacia su región.

También se incluyen señalamientos por el denominado caso “El Cofre”, que vincula al Ejecutivo con una supuesta protección al prófugo Vladimir Cerrón.

La moción también menciona presuntos actos de abandono de cargo, como viajes al extranjero bajo una ley considerada inconstitucional y cirugías estéticas realizadas sin informar al Congreso. Según el texto, durante su recuperación se habrían emitido decretos con firma falsificada.

Asimismo, se cuestiona la gestión del orden interno por el aumento de homicidios y la inseguridad ciudadana, así como la precaria situación económica del país, marcada por déficit fiscal, incremento de la pobreza y casos de mala gestión en programas sociales como Qali Warma, rebautizado como Wasi Mikuna.

En su fundamento legal, la moción sostiene que la presidenta ha violado el principio de servicio a la Nación establecido en los artículos 39° y 45° de la Constitución, configurando una conducta “indigna e incompatible con la función pública”.

Finalmente, el documento concluye con dos artículos que proponen declarar la permanente incapacidad moral de Boluarte y, en consecuencia, la vacancia de la Presidencia de la República, con la firma de varios congresistas en señal de respaldo.

Cactus24 09-10-2025

