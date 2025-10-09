Angie Miller reveló quiénes estarían detrás del asesinato de los artistas colombianos

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación por el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Dj Regio Clown), ocurrido en el Estado de México.

Nuevas declaraciones de la modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, aportaron una versión distinta sobre los posibles responsables del doble homicidio.

Miller fue detenida el 23 de septiembre por la Fiscalía de México, luego de haber sido vista con B King en los días previos a su muerte. Las autoridades confirmaron que conocía también a Dj Regio Clown. Su captura se dio en el marco de diligencias judiciales y no como imputada por el crimen.

Tras su liberación, la modelo fue citada nuevamente para rendir declaración ante los investigadores del caso. Según información divulgada por el Noticiero Crystal, medio local de México, su testimonio fue incluido dentro del expediente y podría orientar nuevas líneas de investigación.

La periodista mexicana Crystal Mendivil informó que las declaraciones de Miller están siendo analizadas por la Fiscalía, que no ha descartado nuevas audiencias o diligencias en torno a lo dicho por la modelo.

Las declaraciones de Miller

Las investigaciones iniciales apuntaban a La Familia Michoacana como responsable del asesinato de los artistas colombianos B King y Dj Regio Clown. Esta hipótesis surgió tras el hallazgo de un mensaje junto a los cuerpos, en el que se leía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. Las siglas “FM” fueron interpretadas por las autoridades como una referencia directa a esa organización criminal.

Sin embargo, las declaraciones de la modelo sugieren una línea de investigación distinta ya que ella declaró que los presuntos responsables no serían miembros de la Familia.

Michoacana, sino integrantes de un grupo conocido como “Los Pesados de Los Reyes y Neza”, una estructura delictiva que tendría vínculos con La Unión Tepito, uno de los cárteles con presencia en Ciudad de México y el Estado de México.

A esto se le suma lo mencionado en el programa ¡Siéntese Quien Pueda! presentó una versión diferente, en el que ya habría identificado a los presuntos autores del doble homicidio, aunque los detalles no se han hecho públicos. También aseguraron que el caso estaría relacionado con actividades ilícitas y disputas territoriales entre grupos delincuenciales de la zona.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente si los sospechosos identificados pertenecen al grupo mencionado por Angie Miller o si se trata de otra estructura.

Hasta el momento, siete personas han sido detenidas dentro del proceso: la actriz venezolana Angie Miller, quien mantenía amistad con B King y fue liberada por falta de pruebas; cuatro ciudadanos colombianos y dos mexicanos. No obstante, la Fiscalía mexicana no ha podido comprobar la participación directa de los capturados en el crimen. La investigación continúa bajo reserva judicial mientras se verifican las distintas hipótesis sobre el crimen.

