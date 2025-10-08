Temporada 2025-2026 de la Lvbp ya tiene calendario oficial

Por
cactus24
-

Se acabó la espera. La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) compartió este miércoles  el calendario oficial para la temporada 2025-2026  que se jugará en honor a la leyenda David Concepción.

La noticia se dio durante la rueda de prensa celebrada por parte de la liga, dando como fecha para la voz de playball el próximo 15 de octubre con el partido entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara.

LVBP presentó calendario oficial de la temporada 2025-2026

 

 

Ya para el 16 de octubre los cuatro equipos se verán las caras para continuar con la emoción de la pelota criolla.

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, se mostró complacido de iniciar una nueva temporada y reconoció el trabajo realizado desde la Zafra pasada para lograr el regreso de los Bravos de Margarita a la isla.

 

Cactus24 (08-10-2025)
