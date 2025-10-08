Tembló en Falcón y Zulia este miércoles 8-oct

Dos temblores se registraron la tarde de este miércoles en el occidente de Venezuela; la página de Funvisis señala que el primer movimiento telúrico se registró a 54 kilómetros de Punto Fijo y 17 minutos después hubo un temblor en Bachaquero, estado Zulia.

A las 2:27 p.m., se registró el primer sismo de 4.7 en la escala de Richter, localizado a 54 kilómetros al noroeste de Punto Fijo y 65 kilómetros sureste de isla de los Monjes.

Funvisis registra otro temblor a las 2:44 p.m., de magnitud 4.0; a 59 kilómetros al este de Bachaquero y 61 kilómetros al suroeste de Carora.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los eventos registrados en Falcón y Zulia también se percibieron en regiones de Colombia.

