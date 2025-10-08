Salud Pública de Chile retira del mercado lote de medicamento antialérgico

El Instituto de Salud Pública (ISP) anunció el retiro voluntario del mercado de un lote de un medicamento antialérgico.

Se trata del medicamento Prodel-B comprimidos de Laboratorio Pasteur S.A, cuyos principios activos son clorfenamina maleato y betametasona. Está indicado para el tratamiento de alergias respiratorias, dermatológicas y oculares inflamatorias, además de procesos asmatiformes.

Se recomienda su uso para el tratamiento de desórdenes alérgicos e inflamatorios, ya sea de tipo respiratorio, dermatológico u ocular, tales como: fiebre del heno; asma bronquial y rinitis alérgica; dermatitis atópica; dermatitis de contacto, reacciones a drogas y enfermedades del suero. Su vía de administración es oral.

Según lo que explica el ISP, estudios de estabilidad realizados por el mismo laboratorio constataron «resultados de análisis fuera de las especificaciones del parámetro de valoración de uno de los principios activos».

De esta manera, existe el riesgo de que «presente falta de eficacia del tratamiento para el cual está indicado, ya que se encuentra por debajo de lo esperado en el principio activo betametasona».

El ISP enfatizó que el retiro afectará sólo al lote 23G0842 de Prodel-B de treinta comprimidos con fecha de vencimiento en julio de 2026, indica en su reporte T13Ch.

El organismo recomienda que en caso de poseer el lote afectado, no suspenda el tratamiento por su cuenta y comuníquese con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia en donde se le entregó el medicamento, para que lo asesoren.

Cactus24 08-10-2025

