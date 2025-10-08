Pruebas forenses dan giro en investigación por asesinato del reguetonero «el Taiger»

La presentación de nueva evidencia podría resultar determinante en el proceso judicial que enfrenta Damián Valdés Galloso, único acusado hasta el momento en la investigación que se sigue por el asesinato del artista cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido en el mundo del entretenimiento como “El Taiger”.

La Fiscalía estatal de Miami-Dade, que lidera la investigación, dio a conocer 1.200 fotografías que capturan la escena del crimen y los objetos incautados, informa Diario Las Américas.

Entre los elementos recién incorporados al expediente figuran dispositivos de seguridad y una cámara Ring, hallados en la vivienda donde presuntamente ocurriera el homicidio. Las autoridades señalan que estos dispositivos fueron manipulados o desconectados poco después de la hora en que se fija ocurriera el suceso, la madrugada del 3 de octubre de 2024, lo que podría aportar pistas clave para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el informe forense, los peritos también localizaron prendas de vestir y artículos de limpieza entre ellos una toalla, un cubo y un pomo de blanqueador, dentro de un equipo de lavado doméstico, objetos que presuntamente apuntan a un intento de borrar huellas en la escena. Los investigadores analizan además muestras biológicas y residuos químicos hallados en diferentes áreas de la propiedad situada en Hialeah.

La Fiscalía mantiene cargos de asesinato en primer grado contra Valdés Galloso, mientras la defensa insiste en que se trató de un suceso “accidental”.

De ser declarado culpable, Damián Valdés Galloso podría enfrentar cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Cactus24 08-10-2025

