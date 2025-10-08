Padrino López advierte sobre posibles acciones de EE.UU. contra Venezuela

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, alertó al pueblo venezolano sobre la necesidad de prepararse ante un eventual ataque de Estados Unidos.

Así lo aseveró este miércoles 8 de octubre desde el estado La Guaira, donde supervisó la activación de los ejercicios militares correspondiente a la Operación Independencia 200.

“Quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos. La irracionalidad con la que actúa el imperialismo es grosera, vulgar. Inventan cosas de la nada para señalar al Estado venezolano (…) algo grotesco. Nadie se los cree”, señaló el funcionario castrense.

En este sentido afirmó que afortunadamente “la opinión pública internacional no es la misma de hace años, ya emergió un nuevo mundo, el mundo de los BRICS, del respeto a la soberanía, a la gobernanza mundial, ese es el mundo que nos espera, pero en el ínterin pasan cosas como las que están ocurriendo en este momento”.

Recalcó Padrino López que “siempre es bueno alertar a la gente, pero hay que ir más a la acción. Yo no quiero producir alarmismo en la población, solo quiero imprimirle realismo a lo que estamos viviendo, y mientras mejor preparados estemos las cosas fluirán muchísimo mejor”, subrayó.

Recordó que el régimen gringo tiene “muchas formas de atacarnos, no solo desde lo militar, sino también con la introducción de fuerzas especiales para cometer sabotajes a servicios públicos, asesinatos selectivos, entre otras acciones”.

Cactus24 (08-10-2025)

