NFL multa al dueño de los Cowboys con $250,000 por hacer gesto obsceno a los fanáticos

La NFL multó al propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, con 250.000 dólares por mostrar un gesto obsceno hacia los aficionados durante la victoria del domingo sobre los New York Jets.

Jones, quien probablemente apelará la multa, fue visto en un video viral apuntando a los fanáticos desde su palco en el MetLife Stadium y luego mostrando el dedo medio.

El dueño de los Cowboys se disculpó por el acto el martes durante una aparición en su programa de radio, explicando que el dedo «inadvertido» fue una respuesta a los fanáticos de los Cowboys.

«(El gesto) fue involuntario de mi parte, porque fue justo después de nuestro último touchdown, y todos estábamos entusiasmados. No hubo ningún problema de antagonismo ni nada por el estilo. Simplemente hice una mala presentación con la mano. Fue un error. No bromeo. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se corrigió bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se corrigió bastante rápido, pero la intención era levantar el pulgar, básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando de alegría».

Cactus24 08-10-2025

