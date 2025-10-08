Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

El primer ministro Sébastien Lecornu renunció y “habrá un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas”.

Así lo anunció el premier Lecornu, en una entrevista en Antenne 2, luego de mantener una reunión de una hora con el presidente Emmanuel Macron. A él le informó sus soluciones, tras mantener 48 horas de consultas con todos los partidos políticos de Francia.

“No es el momento de cambiar de presidente”, dijo Lecornu.

El presupuesto es el objetivo principal de su gobierno, en un país que lo necesita para reorganizar su fiscalidad y pagar una deuda pública de 3,3 billones de euros, algo más del 114% del PBI.

Luego habló el primer ministro en France 2. «No estoy persiguiendo el puesto», afirmó Sébastien Lecornu, invitado al informativo de las 20 de France 2 este miércoles por la noche. Lecornu, declaró el miércoles por la noche que el futuro equipo de gobierno, «sea quien sea», debería estar «completamente desvinculado de las ambiciones presidenciales para 2027».

«La situación ya es bastante difícil. Necesitamos un equipo que finalmente decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales de 2027». «Acepté la misión que me encomendó el presidente y esta noche la doy por cumplida», añadió el primer ministro saliente.

Durante las últimas 48 horas, Lecornu ha estado negociando con «partidos políticos que, en el fondo, están dispuestos a acordar un presupuesto común y con partidos de la oposición que también desean esta estabilidad, pero están poniendo condiciones. Creo que hay una vía posible», dijo.

«Le dije al Presidente de la República que las perspectivas de disolución se alejan y que creo que la situación le permite nombrar un primer ministro en las próximas 48 horas», añadió.

Cactus24 08-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.