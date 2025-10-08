Llega vuelo desde Texas con 197 migrantes venezolanos

Venezuela recibió este miércoles a 197 connacionales, entre ellos cuatro niños, procedentes de El Paso, Texas, Estados Unidos, en un vuelo semanal de repatriación que forma parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

Del total de repatriados, 178 son hombres, 14 mujeres y uno adolescente.

El grupo de migrantes llegó en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales de la institución publicadas en Instagram.

Cactus24 08-10-2025

