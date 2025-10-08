Hospitalizan al cantante Zion tras sufrir un accidente en Puerto Rico

Hay preocupación en el mundo del género urbano por el estado de salud de Zion, el cantante puertorriqueño que desde el 7 de octubre está hospitalizado tras tener un accidente de tránsito. La noticia fue confirmada por el equipo de trabajo del cantante, quienes señalaron que el equipo médico trabaja en establecer al artista.

Aunque no se han revelado detalles sobre cómo ocurrió el accidente y en dónde, se ha podido establecer que Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido como Zion, se accidentó cuando manejaba un vehículo todoterreno. Tras el siniestro el artista fue trasladado de urgencia a un centro médico de San Juan, Puerto Rico.

«Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende», escribió su equipo de trabajo de Baby Records y Nu Form Management, disquera y agencia de representación del artista, en un primer comunicado sobre lo ocurrido.

Por otro lado, Israel Ayala, director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico informó a la prensa local e internacional que Zion ingresó con «múltiples traumas de cuidado», por lo que el equipo de galenos que lo atiende está tratando de establecer cuál será el tratamiento indicado para el cantante. El funcionario agregó que «su condición es estable dentro de la gravedad».

«Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación», agregaron en el comunicado del equipo del artista.

Ante la noticia de lo ocurrido con Zion, muchos seguidores y colegas se manifiestan con mensajes de apoyo al cantante de 44 años. J Balvin escribió: «Enviando toda la energía y oración por mi hermano». También se pronunciaron Dariel, J Álvarez, Ricky Montaner, Justin Quiles, Chino Miranda e integrantes de Piso 21.

Cactus24 (08-10-2025)

