Hamás aceptó el acuerdo, Trump anuncia un alto el fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un alto el fuego entre Israel y Hamás. Lo hizo con un mensaje en su red social, Truth.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, dice el post (todas las mayúsculas son suyas). “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, permanente y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

Trump afirma en su mensaje a continuación que este “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”. Y agradece “a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!“.

Horas antes, Trump había comunicado a los periodistas que estudiaba la posibilidad de un viaje a Oriente Próximo a finales de esta semana ante la inminencia de un pacto en las negociaciones que se han seguido estos días en Egipto para una paz en Gaza.

“Puede que vaya allá” a finales de esta semana, “el domingo” o el mismo sábado por la noche, puntualizó el presidente estadounidense. Después, la portavoz de La Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue un poco más específica, al decir que se espera que Trump se deplace a Egipto el viernes. El secretario de Estado, Marco Rubio, había cancelado el viaje que tenía previsto para esta misma noche a París, aparentemente ante las noticias de los progresos en Oriente Próximo.

Cactus24 08-10-2025

