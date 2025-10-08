FANB desmantela campamento ilegal en Amazonas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N.° 6 Guayana, desmanteló un campamento clandestino en el estado Amazonas.

La acción se llevó a cabo en el sector Mina Nueva del municipio Atabapo, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025. El comandante Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó sobre el operativo a través de sus redes sociales.

Efectivos militares que emplearon una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de Combate Mixta incautaron una importante cantidad de equipos y logística usados para la extracción ilícita. Entre el material retenido se encontraban:

400 litros de gasolina

Un (01) motor de succión de 13 HP

Un (01) motor a diésel

Tres (03) caracoles mineros (dragas)

Dieciocho (18) metros de mangueras de alta presión (de 6” y 4”)

Tres (03) alfombras usadas como tamíz

Hernández Lárez indicó que, siguiendo los protocolos establecidos, todo el material incautado fue incinerado in situ, al servir de soporte logístico directo para las actividades de minería.