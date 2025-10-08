Detenido por hurto de cableado telefónico en Los Rosales

Funcionarios de la Delegación Municipal Cicpc Punto Fijo, detuvieron a Rafael José Gregorio Méndez Castro (39), apodado El Catire, en Los Rosales, parroquia Punta Cardón, municipio Carirubana, estado Falcón, por hurto de cableado telefónico.

Se pudo conocer que el mencionado, se dedicaba a realizar cortes de cableado telefónico, con la finalidad de comercializarlo y obtener un lucro ilícito, perjudicando dicho servicio en la comunidad.

Quedó a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 08-10-2025

