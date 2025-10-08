Cuatro microtraficantes de droga detenidos en Coro

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Gral Miguel Morales Miranda en coordinación con el Cmdante de la PNB-FALCÓN, C/G Francisco Tapia Sandoval, informó sobre tres procedimientos llevados a cabo en el municipio Miranda, donde funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en labor articulada con los cuerpos policiales y militares, detuvieron a cuatro sujetos por el delito de microtráfico de sustancias ilícitas.
Uno de ellos fue capturado en la calle Tito Salas del sector Cruz Verde, a quien se le incautó 497 gramos de presunta Marihuana.
Las otras actuaciones se efectuaron en la urbanización Libertadores de América, donde funcionarios adscritos a la DCSE, detuvieron a dos ciudadanos con dos envoltorios con un peso aproximado de 937 gramos de droga denominada Marihuana y un bolso.
De igual manera, detuvieron en el mismo sector a otro sujeto con un envoltorio con un peso aproximado de 164 gramos de droga denominada Crack, un bolso, un envase de metal y una balanza.
Cactus24 08-10-2025
Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.
También puedes unirte a Telegram y Facebook.