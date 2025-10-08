Cuatro microtraficantes de droga detenidos en Coro

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Gral Miguel Morales Miranda en coordinación con el Cmdante de la PNB-FALCÓN, C/G Francisco Tapia Sandoval, informó sobre tres procedimientos llevados a cabo en el municipio Miranda, donde funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en labor articulada con los cuerpos policiales y militares, detuvieron a cuatro sujetos por el delito de microtráfico de sustancias ilícitas.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Uno de ellos fue capturado en la calle Tito Salas del sector Cruz Verde, a quien se le incautó 497 gramos de presunta Marihuana.

Las otras actuaciones se efectuaron en la urbanización Libertadores de América, donde funcionarios adscritos a la DCSE, detuvieron a dos ciudadanos con dos envoltorios con un peso aproximado de 937 gramos de droga denominada Marihuana y un bolso.

De igual manera, detuvieron en el mismo sector a otro sujeto con un envoltorio con un peso aproximado de 164 gramos de droga denominada Crack, un bolso, un envase de metal y una balanza.

Cactus24 08-10-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor