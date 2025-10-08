Conviasa activará ruta entre Venezuela, China y Rusia

La aerolínea venezolana Conviasa activará una ruta entre Venezuela, China y Rusia, que tendrá una frecuencia de vuelos cada dos semanas.
El nuevo trayecto que será desde Caracas – Moscú Vnúkovo – Cantón, empleará las aeronaves de mayor capacidad, los Airbus A340-600.
La aerolínea calificó esto como «una de sus rutas más ambiciosas hasta la fecha».
Con este nuevo itinerario, se materializan acuerdos políticos y comerciales entre los gobiernos de Venezuela, Rusia y China.
Con información de Globovisión.