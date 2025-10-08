Canonizaciones : CEV considera que es momento de fortalecer la fe y oración 

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha compartido con profunda alegría y júbilo la Carta Pastoral oficial dirigida a todo el pueblo de Venezuela, con motivo de la histórica y cercana canonización de los primeros dos santos hijos de la nación: el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros y la Madre Carmen Elena Rendiles Martínez.

El esperado evento se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en la emblemática Plaza de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, un hecho que la CEV califica como una «gran comprobación de que en nuestra tierra hay hombres y mujeres que se han santificado en sus vidas ordinarias».

Los Próximos Santos de Venezuela

La nación celebrará la elevación a los altares de dos figuras inmensamente queridas y veneradas:

Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, conocido cariñosamente como «el médico de los pobres», un laico que dedicó su vida a la ciencia, la fe y el servicio desinteresado.

Madre Carmen Elena Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, cuyo legado se centra en la caridad y la educación.

Un Llamado a la Oración y a la Esperanza

La CEV considera que este momento de gracia es una oportunidad para que los venezolanos renueven su fe y compromiso social.