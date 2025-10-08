Amenazó con quemar la casa con su mujer e hijos dentro

Orangel Antonio Galué Menese, de 43 años, fue detenido tras ser denunciado de intentar matar a su pareja con un cuchillo y pretender quemarla en la casa donde se refugió con sus hijos en el sector Villa del Mar, municipio Carirubana.

El sujeto de nacionalidad colombiana, primero amenazó a la mujer en la casa que compartía con su familia junto a sus cinco hijos menores de edad. Luego la mujer fue hasta la vivienda de su madre y en horas de la madrugada de este martes, el hombre llegó y reincidió en las amenazas causando destrozos en la vivienda al lanzarle piedras a las ventanas, en el techo y puertas, exigiendo a la mujer saliera porque de lo contrario la quemaría.

La mujer denunció el caso ante el Sipef que la noche de este martes, tras un proceso de búsqueda, detuvo al implicado.

El Ministerio Público tiene conocimiento del caso, reseña la nota difundida en la redes sociales del periodista Gerardo Morón Sánchez.

Cactus24 (08-10-2025)

