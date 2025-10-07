Un edificio colapsa en el centro de Madrid: varios heridos

Los servicios de emergencias de Madrid informan del colapso parcial de un edificio del centro de Madrid, concretamente en el barrio de Ópera. De momento, hay incertidumbre sobre el número de personas heridas y desaparecidas.

La Policía Nacional ha informado de al menos dos personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia.

Los Bomberos, por su parte, aseguran que hay cinco desaparecidos. El edificio estaba abandonado y en obras para construir un hotel de cuatro estrellas. Un obrero que estaba trabajando en el lugar asegura que “podría haber hasta 40 personas dentro de la obra».

Fuerte despliegue

Hasta el lugar del suceso, la calle Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la capital de España, se desplazaron once dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon que escucharon un «estruendo» y que empezó a salir «mucho polvo» con un «olor raro».