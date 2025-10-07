Prevén llegada de onda tropical 43 durante la próxima semana

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha puesto en alerta a la población venezolana al pronosticar la llegada de la Onda Tropical número 43 al territorio nacional entre los días 13 y 14 de octubre.

El fenómeno meteorológico fue detectado el lunes 6 de octubre por el Inameh en el océano Atlántico y, según el boletín oficial, se desplaza a una velocidad de 22,5 kilómetros por hora (km/h), lo que garantiza su impacto inminente sobre el país.

El aviso de la Onda Tropical 43 se suma al monitoreo de otros sistemas activos que ya inciden en el clima. Se espera que la Onda Tropical 42 ingrese a Venezuela entre el 7 y 8 de octubre, moviéndose a 13,5 km/h. Además, la Onda Tropical 41 se mueve sobre las Antillas menores, con potencial de generar lluvias importantes en estados como Miranda, Guárico, Trujillo y Zulia.

El instituto señaló que persisten las «células convectivas de rápida evolución» que están provocando precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en diversas zonas del país, como ya se ha visto en las últimas semanas.

La llegada de estos nuevos fenómenos ocurre mientras el país se recupera de las severas afectaciones causadas por las precipitaciones recientes.

Solo en el mes de octubre, las lluvias del viernes 3 provocaron el colapso de árboles y la anegación de calles en varios puntos de Caracas, incluyendo la avenida Los Ilustres y el centro comercial Valle Abajo, donde una reja se desplomó.

Anteriormente, el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, Caracas fue escenario de inundaciones, caída de árboles y la crecida de quebradas, siendo el puente de Maripérez en la Cota Mil uno de los puntos de mayor afectación, según reportes de usuarios en redes sociales.

Durante septiembre, la Onda Tropical 33 generó emergencias en el municipio Guacara (Carabobo), y el 5 de septiembre, la Gobernación de Aragua ordenó el cierre preventivo de la vía hacia sus costas debido a constantes derrumbes.

Cactus24 (07-10-2025)

