Obispo acusado de tener 17 amantes es expuesto por su empleada doméstica

El religioso peruano Ciro Quispe López, quien recientemente presentó su renuncia como obispo de Juli, en Perú, fue acusado de tener 17 amantes secretas después de que algunas de las mujeres supieran de la existencia de sus otras relaciones, informa The Times.

«Una monja que era una de las amantes de Quispe estaba celosa de una abogada que el obispo también estaba viendo y envió información sobre sus aventuras a una tercera amante, que se peleó con la abogada», contó Paola Ugaz, una periodista peruana que tuvo acceso a la investigación del caso llevada a cabo por el Vaticano.

«Fue una verdadera telenovela, pero también levantó la tapa de un grave abuso de poder», agregó Ugaz, explicando que muchas de las involucradas estaban muy asustadas porque le tenían miedo al prelado.

Según el medio, la Santa Sede inició la investigación después de que un periodista local escribiera sobre las supuestas amantes del obispo, afirmando que una de ellas casi llega a los golpes con otra. Además, audios, fotos y videos que el religioso compartía con las mujeres terminaron en redes sociales, despertando aún más el interés del Vaticano alrededor de la situación.

Asimismo, Ugaz detalló que Quispe López, de 51 años, cometió el error de enviar varias imágenes destinadas a sus amantes a su señora de la limpieza, quien se quejó ante la Iglesia católica. La empleada doméstica también aseguró haber visto cabello de mujer en la ducha del obispo, así como haber tenido que limpiar sábanas manchadas y haber encontrado preservativos usados en la habitación del religioso.

Paralelamente, el prelado ha sido investigado por el Vaticano por presunta malversación de fondos, así como por acusaciones de que tomó sillas de una propiedad de la Iglesia para usarlas en un restaurante de pollos en el que tenía intereses financieros. Por su parte, Quispe López sostiene que todo se trata de una campaña en su contra.//RT

Cactus24 07-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.