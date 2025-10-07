Muere a los 52 años Kimberly Hébert Gregory, actriz de ‘The Big Bang Theory’ y ‘Anatomía de Grey’

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

Adiós a Kimberly Hébert Gregory. La actriz estadounidense, conocida por sus papeles en series de éxito como «Vice Principals», «Grey’s Anatomy», «The Big Bang Theory» y «Better Call Saul», falleció a los 52 años. La noticia fue confirmada por su exesposo, el actor Chester Gregory, en una publicación de Instagram. No se ha revelado la causa de su fallecimiento.

Nacida en Houston el 7 de diciembre de 1972, Kimberly Hébert Gregory se forjó una carrera en cine y televisión. El papel que la catapultó a la fama fue el de la directora Belinda Brown en la comedia negra «Vice Principals» (2016-17) de HBO, junto a Danny McBride y Walton Goggins. El propio Goggins la elogió en redes sociales, calificándola de «una de las mejores con las que he trabajado» y «una auténtica profesional».

Otros créditos incluyen ‘Kevin (Probablemente) Salva el Mundo’, ‘Barry’, ‘The Chi’, ‘Devious Maids’, ‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘Medical Police’, ‘Genius’ y ‘The Act’. También protagonizó la película ‘A Dos Metros de Distancia’ y prestó su voz en series animadas como ‘Craig of the Creek’ y ‘Jessica’s Big Little World’. Debutó en televisión en 2007 en la serie ‘The Black Donnellys’, y ese mismo año apareció en la película ‘The Infidelity Handbook for Married Men’, junto a Chris Rock. Su coprotagonista de ‘Vice Principals’, Busy Philipps, escribió en redes sociales: «Era una luz y una fuerza. La extrañaremos muchísimo».

Cactus24 (07-10-2025)
