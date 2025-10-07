Maduro asegura que la tendencia de la economía venezolana «es positiva, está en crecimiento»

El presidente Nicolás Maduro, celebró anoche que la tendencia económica de Venezuela es «positiva» y está «en crecimiento», a pesar de los obstáculos que, según él, han convertido a la economía en un «campo de guerra por el imperio».

Durante su habitual programa de los lunes, el mandatario destacó que el país está atravesando por «buenos momentos de recuperación económica» después de lo que describió como una «guerra implantada por los imperios extranjeros para dañar el sistema financiero nacional».

«Venezuela tiene un proyecto económico, tiene Motores Económicos que están activos y a toda capacidad», aseveró Maduro, quien también prometió «neutralizar las hostilidades» provenientes de Estados Unidos.

El presidente hizo hincapié en que, si bien el «cuerpo económico del país es nuevo», aún se encuentra «golpeado» y que restan por superar «algunos equilibrios» para su consolidación total.

En su intervención, Maduro recordó al fallecido presidente Hugo Chávez, señalando que este «avizoraba una guerra económica contra Venezuela» y le había asignado un grupo de tareas para afrontarla.

«Tras su partida física, me tocó asumir esa guerra, que ahora está mostrando elementos consolidados», relató el presidente, refiriéndose a los presuntos ataques a la moneda venezolana por parte de «naciones denominadas potencias» que, según dijo, Chávez ya había alertado.