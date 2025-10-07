Hoy 7 de octubre se celebra el Día de los calvos

Aunque no hay estadísticas capilares en el mundo, un porcentaje altísimo de varones mayores de 40 años no tienen pelo en la cabeza y hoy 7 de octubre es el mejor día para celebrarlo , pues se conmemora esta fecha como el día para los «pelones de la casa».

No es de alarmar, perder cabello, no es la peor noticia que puedes recibir. Aunque no lo creas, esto tiene muchas ventajas en el ámbito social y como testigo de ello está la ciencia.

Estos son los beneficios de no tener cabello:

Según una investigación realizada por la BBC, las personas calvas son vistas como más inteligentes, influyentes y honestas que el resto. Dan una apariencia de ser dominantes y de manera inconsciente se tienen por poseedoras de mayor estatus social.

De acuerdo a un artículo dado a conocer por la revista New Scientist, la calvicie es una señal de dominio y alto estatus social. Muchos hombres que no tienen este problema deciden rapar sus cabezas para ser más respetados por sus subordinados.

Una investigación realizada por la Universidad de Pensilvania demostró que los hombres sin cabello son percibidos como más dominantes y fuertes.

Para el psicólogo estadounidense Frank Muscarella, los hombres calvos resultan más atractivos para las mujeres porque les resultan extraños: «en general, en la naturaleza, cuando los hombres tienen algo que las mujeres no tienen, esa característica actúa como señal». Incluso, asegura que quedarse sin cabello podría ser un mecanismo de evolución predeterminada para volver a los hombres más atractivos para las mujeres.

Otro estudio hecho por la Universidad del Sarre, investigó la reacción de 20 mil personas en un experimento similar. Los resultados manifestaron que si bien los hombres calvos se veían de mayor edad, daban la sensación de ser más inteligentes y sabios.

Aunque no es una cuestión comprobada completamente por la ciencia, la relación que guarda la testosterona con la calvicie ha sido interpretada con la siguiente fórmula: a más calvicie, más potencia sexual. Muchas mujeres dan por hecho esta hipótesis y se sienten más atraídas por alguien sin cabello.

