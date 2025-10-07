Golpeó a su hijastro porque el joven no le dio dinero

Yoel Antonio Puente Quintero, de 38 años de edad, fue detenido por golpear a su hijastro adolescente en el estado Zulia. Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El sujeto fue señalado por su hijastro, de 16 años de edad, quien se presentó a la sede del Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste en compañía de la Consejera de Protección del menor, e interpuso una denuncia en contra de su padrastro por haberlo agredido con golpes de puño, en medio de una discusión, porque el menor no le dio dinero.

Al recibir la denuncia los funcionarios se dirigieron hasta donde se encontraba Puente Quintero, para su arresto; el adolescente fue llevado al centro de salud más cercano donde le diagnosticaron hematomas en el área craneal y el rostro.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público.

Cactus24 (07-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.