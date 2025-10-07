Ganadora de lotería decide no recibir el $1 millón y opta por una renta vitalicia semanal de 1000 dólares

Brenda Aubin-Vega estaba en su descanso del trabajo cuando raspó un boleto de lotería Gagnant à Vie y se convirtió al instante en una ganadora de por vida. La joven de 20 años de Montreal descubrió tres símbolos de alcancía en su boleto y se llevó el premio mayor del juego: $1,000 a la semana por el resto de su vida.

«¡No podía creer lo que veía! Revisé mi boleto una y otra vez», dijo mientras cobraba su premio de Loto-Québec. Atónita, llamó a su padre y se tomó el resto del día libre para asimilarlo todo.

Los ganadores de Gagnant à Vie pueden elegir entre un pago único de $1 millón por adelantado o una anualidad semanal de $1,000. Aubin-Vega optó por el pago vitalicio y afirma que planea usar los ingresos fijos para comprar una casa.

Aunque la mayoría de los ganadores se quedan con el pago único, optar por el pago semanal puede resultar costoso. Con $1,000 semanales, se necesitarían 1,000 semanas (o aproximadamente 19 años) para alcanzar $1 millón. Si se invirtieran los pagos semanales a una tasa de crecimiento del 5%, se necesitarían aproximadamente 13 años para obtener un valor futuro de $1 millón, y aproximadamente 21 años para $2 millones.

De cualquier manera, esto ayuda a explicar por qué la mayoría de los jugadores eligen el pago inicial en juegos con anualidades como Gagnant à Vie, Grande Vie y Daily Grand.

Gagnant à Vie (“Ganador de por Vida”) es un juego de raspadito de $4 de Loto-Québec con probabilidades de 1 en 1.5 millones para el premio mayor. Para ganar, los jugadores deben revelar tres símbolos idénticos en una sola área de juego, como las alcancías que Aubin-Vega descubrió. Los ganadores tienen 60 días para elegir entre la anualidad y la suma global.

En lo que va de 2025, se han reclamado diez premios de por vida en Quebec, en Gagnant à Vie y Grande Vie. Nueve de ellos ganaron 1.000 dólares por semana en el Gagnant à Vie, mientras que un jugador de la Grande Vie ganó 25.000 dólares por año de por vida.

Cactus24 (07-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.