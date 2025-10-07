Fiscalía investiga abuso sexual de un niño en preescolar de Yaracuy

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 71 Nacional con competencia en delitos que atentan contra la integridad sexual de NNA, para investigar la denuncia sobre abuso sexual de un niño dentro de un preescolar en Yaracuy.

La fiscalía 71 está encargada del caso ocurrido en el municipio Independencia, donde un niño de 5 años cursante del segundo nivel, fuera abusado sexualmente dentro del preescolar Rafael Zumeta, refirió la publicación en la red social del ministerio público.

Además acotó que se ha realizado examen médico legal físico y psicológico al niño, Experticia de comparación de apéndice pilosos, entrevista, así como experticias forenses, a fin de descubrir al responsable del abuso sexual.

En días pasados, el Cicpc informó en sus redes sociales, sobre la investigación en referencia “Familiares de la víctima contaron que fueron a buscar al infante la tarde del lunes 29 de septiembre al preescolar Rafael Zumeta, de dicha localidad, y allí se dieron cuenta que el niño no estaba bien. “Lo encontramos arrinconado en el salón sin moverse ni hablar, mientras que las maestra y compañeros estaban afuera”.

Afirmaron que al revisar al pequeño le encontraron un líquido en su pantalón y de inmediato lo llevaron hasta el Hospital Pediátrico Niño Jesús en San Felipe, donde vieron algunos signos de abuso sexual, tenía dolor y no podía caminar bien, aún está hospitalizado.

Cactus24 07-10-2025

