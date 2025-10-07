Fevipan asegura que no faltará el tradicional pan de jamón

Tomás Ramos López, presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines -Fevipan-, asegura que “en Venezuela no va a faltar el pan de jamón”.

“Tenemos suficiente producción, tenemos suficientes comensales, y cuando digo comensales, es que toda Venezuela es un comensal. No he visto jamás que en un hogar falte en navidad un pan de jamón”, ratificó en el espacio A Tiempo de Unión Radio, con Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega.

Lamenta que siempre se haya especulado sobre ese tema, “tenemos suficientes fábricas y charcutería para vender jamón a todos los panaderos. Siempre está la gente que dice que no va a vender pan de jamón, o cosas por el estilo, o que el precio va a ser muy alto, y que no se va a poder consumir, eso nunca ha sido verdad”.

En cuanto al precio no se puede precisar porque “cada panadería tiene su propia estructura, cada uno trata de vender el pan de jamón al precio más cercano, para que el consumidor de su zona lo compre”.

“Olvidemos que va a haber escasez, porque en Venezuela siempre los panaderos hemos sabido cumplir y siempre nos hemos dedicado al consumidor”, subrayó en el programa de Unión Radio.

Cactus24 07-10-2025

