FANB destruye campamento minero en Amazonas

Como parte de la Operación Escudo Bolivariano 2025, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N.° 6 Guayana, destruyeron un campamento, material y equipo minero oculto en la vegetación, en zona aledaña a la comunidad indígena Caridad, sector Mina Nueva, en el municipio Atabapo, estado Amazonas.

La información la dio a conocer el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló que se empleó una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de Combate Mixta en misiones de patrullaje de área y zona.

“Cuatrocientos (400) litros de combustible tipo gasolina, un (01) motor de succión de 13 HP, Un (01) motor a diésel, Tres (03) Caracoles mineros, nueve (09) metros de manguera de alta presión de 6”, Nueve (09) metros de mangueras de alta presión de 4” y Tres (03) alfombras usadas como tamíz”, destacó en la red social.

Cactus24 07-10-2025

