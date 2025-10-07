Exigía dinero a su expareja para no publicarle fotos íntimas

Un sujeto de 32 años de edad que intentó obtener dinero por unas fotos íntimas de su exnovia, terminó detenido en el Centro de Punto Fijo.

La agraviada de 25 años buscó ayuda en el Servicio de Investigación Penal de Policarirubana y se coordinó con el Ministerio Público para la aprehensión del hombre en el centro de la ciudad, cuando aparentemente iban a llegar a un acuerdo.

Al sujeto en cuestión, oriundo de Altagracia, estado Guárico y con domicilio en la calle Acosta de Punta Cardón; se le retuvo como evidencias un teléfono celular y una motocicleta.

Informó el comisario jefe (MSc) Robert Cuicas, director general de Policarirubana; que a raíz del término de la relación amorosa, el sujeto se dio a la tarea de acosar y amenazar a la mujer, vía mensaje de texto, exigiendo dinero a cambio de no realizar la publicación de las imágenes.

Por ello, una vez en el centro de Punto Fijo, específicamente en la avenida Ecuador, entre Arismendi y Libertad; la comisión policial detuvo al extorsionador.

El Fiscal XIII tuvo conocimiento del caso.

Información de Policarirubana

Cactus24 (07-10-2025)

