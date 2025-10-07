Excarabinero pagará con cadena perpetua femicidio de su pareja venezolana

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Osorno condenó a cadena perpetua al ex carabinero Felipe Paredes (de 25 años) por el delito de femicidio cometido en contra de su pareja Diana Guaina, una joven venezolana de 29 años, quien fue asesinada el 1 de enero de 2023 en la villa Mirasur, en Rahue Alto.

La madrugada del 1 de enero de 2023, Felipe Paredes bajo los efectos del alcohol y las drogas, sostuvo una discusión y agredió a la joven en distintas partes del cuerpo, luego tomó un cilindro de gas de 15 kilos y, aprovechando que Diana estaba en el suelo, se lo lanzó en más de una ocasión en la cabeza, lo que le causó la muerte por un traumatismo craneoencefálico., informa Soychile.cl.

El cadáver de la mujer evidenció, al momento del hallazgo, cortes en la zona del tórax, lesiones por disparo de balines y el cercenamiento de su oreja derecha.

Cactus24 (07-10-2025)

