Dólar BCV se cotiza en Bs. 187,28

Las mesas de cambio que operan en el país cotizaron el valor del dólar para este martes 7 de octubre de 2025 en Bs. 187,28 , mientras que el euro se registra en Bs. 219,40, de acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial de la red social Instagram del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 26,31; la lira turca en Bs. 4,49 y el rublo en Bs. 2,25.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del lunes 6 de octubre de 2025.

Cactus24 07-10-2025

