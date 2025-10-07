Definida selección de levantamiento de pesas para los Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025

Culminó con total éxito la evaluación nacional de mayores de levantamiento de pesas, evento clasificatorio para los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, realizada el viernes en el Velódromo Teo Capriles de La Vega, Caracas, donde 33 levantadores batallaron por un lugar en la selección nacional.

En la competencia masculina, el falconiano Jefferson Witman Gómez López se impuso en la categoría de los 60 kg, con un total de 254 kg, al registrar 113 kg en arrancada y 141 kg en envión, asegurando su boleto a la cita de noviembre, informa el ministerio del deporte.

En la división de los 65 kg, el guaireño Wilkeinner Lugo lideró con 291 kg al levantar 126 kg en arranque y 165 kg en los dos tiempos, superando a su compañero de estado Lisandro Rivero, quien falló sus tres intentos en envión.

La categoría de 71 kg la dominó Reiner Arango (CAR), quien sumó 330 kg a lograr 148 kg en arranque y 182 kg en el envión.

Por su parte, el subcampeón olímpico y campeón Panamericano de Cali, Colombia 2025, el guaireño Julio Mayora (79 kg) alcanzó 340 kg en el total olímpico, producto del levantar 150 kg en arranque y 190 kg en el envión para clasificar cómodo y ratificar su jerarquía mundial.

En los 88 kg, el campeón Panamericano y Mundial del 2025, el monaguense Ángel Rodríguez obtuvo el cupo con 344 kg en la sumatoria olímpica, luego de subir 164 kg en el arranque y 180 kg en en los dos tiempos, seguido por Darvin Castro (CCS) con 330 kg.

En la división de los 94 kg el también medallista olímpico de Tokio 2020 y campeón Panamericano 2025, el mirandino Keydomar Vallenilla sobresalió en 94 kg al levantar 386 kg en la sumatoria al conseguir un levantamiento de 173 kg en el arranque y 213 kg en el envión reafirmando su categoría y sellar el pase a la cita bolivariana.

Asimismo, el sucrense Ángel Luna dominó la categoría de los 110 kg con un total olímpico de 364 kg, al elevar 162 kg en el arranque y 202 kg en el envión.

Finalmente, en los más de 110 kg, el caraqueño Luis Alberto Espinosa selló su clasificación con 327 kg en el total, producto de 147 kg en el arranque y 180 kg en el envión.

Mercado potente

En la rama femenina la guariqueña Patricia Mercado conquistó el cupo en 48 kg con un total de 184 kg al conseguir 82 kg en el arranque y 102 kg en envión, seguida por la guaireña Mariángeli Martínez con 169 kg y la caraqueña María Rondón con 168.

La yaracuyana con experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, Katherine Echandia, fue la única atleta evaluada en de los 53 kg, en la que registró 85 kg en el arranque y 110 kg en los dos tiempos para un total olímpico de 195 Kg.

Boleto para Venegas

Por su parte, la atleta con diploma olímpico en París 2024 y representante del estado Falcón, Anyelin Venegas, se adjudicó el boleto en la división de los 58 kg al sumar 222 kg, tras alzar 99 kg en arranque y 123 kg en la envión, superando a la carabobeña Génesis Rodríguez que totalizó 219 kg.

La guaireña Rosselyn Uzcátegui se apoderó de la categoría de los 63 kg al sumar 200 kg, con marcas de 88 kg en arranque y 112 kg en envión.

La medallista de plata de los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, la guaireña Claudia Rengifo hizo lo propio en los 69 kg con un registro de 216 kg en el total, al conseguir 98 kg en arranque y 118 kg en los dos tiempos.

En la categoría de los 77 kg, la caraqueña Keily Silva lideró el total olímpico con 220 kg, al levantar 98 kg en arranque y 122 kg en los dos tiempos, ante el retiro de la apureña Lidismar Aparicio en envión.

De la misma manera, en los 86 kg, la mirandina Dayana Chirinos se acreditó la evaluación, al sumar 240 kg, gracias a los 105 kg en arranque y 135 kg en los dos tiempos.

Por último, la yaracuyana Naryuri Pérez, se adueñó de la división de más de 86 kg con 250 kg en el total olímpico, por lo que ambas clasificaron a los Juegos Bolivarianos.

Cactus24 07-10-2025

