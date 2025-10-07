Atacan con piedras y disparos vehículo del presidente de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado este martes mientras encabezaba una caravana oficial en la provincia de Cañar.

Según informó la Presidencia, un grupo de personas lanzó piedras y presuntos disparos contra los vehículos del convoy en el cantón Tambo, cuando la comitiva se dirigía al estadio local para participar en un evento oficial de obras públicas.

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, confirmó que se presentó una denuncia por tentativa de asesinato y señaló que en el vehículo presidencial hay signos de impactos de bala, actualmente en análisis de criminalística.

Cinco personas fueron detenidas y serán procesadas por terrorismo.

El ataque se da en medio de un clima de tensión política por las protestas de la Conaie contra el fin del subsidio al diésel, que ya cumplen tres semanas.

Noboa, durante su discurso, relacionó el ataque con sectores que se oponen a reformas políticas y reafirmó su compromiso de continuar con su trabajo.

El Gobierno anunció el reforzamiento de la seguridad presidencial y que los responsables serán llevados ante la justicia

Cactus24 07-10-2025

