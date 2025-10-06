Reto viral en TikTok inspirado en película ‘KPop Demon Hunters’ deja varios niños hospitalizados

Los médicos advierten sobre una tendencia alimentaria inspirada en la popular película de Netflix «KPop Demon Hunters» que está provocando graves quemaduras.

La tendencia implica que los niños y adolescentes imiten una escena de la exitosa película de streaming comiendo fideos instantáneos calientes, pero los médicos dicen que se ha vuelto peligroso.

Las lesiones se deben tanto a la temperatura de los fideos como al agua caliente derramada, dijo a CBS News la Dra. Colleen Ryan, especialista en el cuidado de quemaduras del Shriners Children’s Boston y profesora de cirugía de la Facultad de Medicina de Harvard.

«La mayoría de las veces, es cuando los niños abren el microondas ellos mismos. El microondas suele estar en lo alto, y meten la mano y está demasiado caliente para ellos», dijo, y agregó que la clínica ha estado viendo de dos a tres casos de quemaduras por semana debido a esta tendencia.

Una quemadura no sólo es dolorosa, sino que puede dejar una cicatriz de por vida y causar angustia emocional, dijo Ryan.

La Asociación Americana de Quemaduras afirma que una lesión por escaldadura en adultos puede ocurrir tras el contacto con agua a 70 °C durante un segundo, pero la piel de los niños es más fina, lo que facilita las quemaduras. Un estudio reciente de la Universidad de Chicago reveló que el 31 % de los ingresos por escaldadura infantil se debieron a los fideos instantáneos.

Ryan dijo que los primeros auxilios después de una quemadura son importantes.

«20 minutos de agua fría», aconsejó. «Luego necesitas pedir ayuda».

Ryan añadió que observa una amplia gama de edades entre los niños que llegan con quemaduras por los fideos. En cuanto a estas tendencias virales, las investigaciones muestran que el rango de edad más influenciable es el de 8 a 10 años.

Cactus24 (06-10-2025)

