Quincuagenario detenido por el presunto abuso sexual a niña de 11 años

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

A la disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público, con competencia en menores, fue puesto Jhonatan José Romero Aranguren, de 57 años de edad, señalado de presuntamente abusar sexualmente de una niña de 11 años de edad, en el barrio Santa Fe, parroquia Los Cortijos, municipio San Francisco, estado Zulia.

La denuncia fue interpuesta por la progenitora de la menor, ante el Centro de Coordinación Policial San Francisco Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), de donde salió una comisión hasta el lugar en el que se encontraba el denunciado para su arresto.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Le pequeña fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral El Callao, cuyo informe médico quedó en manos de las autoridades encargadas del caso; por otro lado el detenido fue puesto bajo custodia en la sede del Cpbez.

Cactus24 (06-10-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor