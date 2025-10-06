Quincuagenario detenido por el presunto abuso sexual a niña de 11 años

A la disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público, con competencia en menores, fue puesto Jhonatan José Romero Aranguren, de 57 años de edad, señalado de presuntamente abusar sexualmente de una niña de 11 años de edad, en el barrio Santa Fe, parroquia Los Cortijos, municipio San Francisco, estado Zulia.

La denuncia fue interpuesta por la progenitora de la menor, ante el Centro de Coordinación Policial San Francisco Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), de donde salió una comisión hasta el lugar en el que se encontraba el denunciado para su arresto.

Le pequeña fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral El Callao, cuyo informe médico quedó en manos de las autoridades encargadas del caso; por otro lado el detenido fue puesto bajo custodia en la sede del Cpbez.

Cactus24 (06-10-2025)

