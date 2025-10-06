Mataron a un hombre e intentaron descuartizarlo en El Valle

La División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la parroquia El Valle, capturó a cuatro hombres que asesinaron e intentaron descuartizar a Michael Alexander Garnier Montero de 28 años.

El crimen ocurrió en horas de la madrugada del pasado 29 de septiembre en el sector San Andrés de El Valle, Caracas.

Los detenidos fueron identificados por el Cicpc como: Daniel David Dinamarca Rodríguez (32), Aiker Alexander García Villaroel (20), Wileanyer Daveliux Fernández Zarraga (20) y Brailyn Alfredo Pacheco González (25).

Las experticias técnico científicas y entrevistas, se determinó que la víctima se encontraba reunida con los aprehendidos y otros dos hombres en fuga, algunos en compañía de sus parejas sentimentales, compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, Garnier irrespetó a una de las féminas, y los presentes le propinaron una fuerte golpiza con una viga y heridas con armas blancas, hasta dejarlo sin vida.

Luego de cometer el homicidio, los victimarios dejaron el cadáver en el baño de la vivienda. Al día siguiente, regresaron al lugar con la intención de ocultar el cuerpo, procediendo a desmembrarlo con armas blancas. Sin embargo, no lograron culminar su objetivo y huyeron dejando al occiso en la planta baja del inmueble.

Como elementos de interés criminalístico se colectaron tres sábanas, un segmento de una viga doble T, un machete, dos serruchos, una mandarria, un cuchillo, una navaja, una correa, varias prendas de vestir, un teléfono y una Empire Keeway, modelo RKV-200, placas AG3I73M; todos están a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público.

Cactus24 06-10-2025

