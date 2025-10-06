Maduro destaca intervención del Papa León en el rescate de venezolanos detenidos en el exterior

Este lunes el presidente Nicolás Maduro agradeció la intervención del Papa León en el rescate de ciudadanos venezolanos detenidos en el exterior.

«El Papa ha reivindicado con mucho equilibrio porque está empezando. El Vaticano no es una institución fácil, es una institución centenaria… ya el Papa nos ayudó en su momento para rescatar a la niña Maikelys y comenzar el rescate de los niños secuestrados por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos). Todavía hay 70 niños secuestrados, pero ya hemos rescatado más de 45.»

El Mandatario también incluyó en este balance la ayuda del Papa en el caso de ciudadanos venezolanos en Centroamérica.

«[El Papa León ayudó en] el rescate de los 252 venezolanos secuestrados, desaparecidos, torturados salvajemente en los campos de concentración de El Salvador de Nayib Bukele, con ellos se estaba dando un concepto que utilizan mucho ahora: un ajusticiamiento fuera de ley, los capturan como todo el mundo puede ver cómo están persiguiendo a los latinoamericanos en Estados Unidos. Los rescatamos gracias al Papa León.»

Cactus24 06-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.