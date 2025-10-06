Inicia entrega de bono por Bs. 8.950 a través de la Plataforma Patria

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Desde este lunes 6 de octubre de 2025, comenzó el pago del bono de «Corresponsabilidad y Formación», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

El Canal Patria Digital enfatizó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 8.950 o US$ 48,27 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

«Monedero Patria: Crédito por Bs.8.950 por concepto de bono de Corresponsabilidad y Formación», precisó el mensaje que reciben los beneficiarios.

Es importante acotar que este bono está dirigido al personal del Ministerio de Educación que se inscribió en el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

Cactus24 (06-10-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor