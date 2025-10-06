Inicia entrega de bono por Bs. 8.950 a través de la Plataforma Patria

Desde este lunes 6 de octubre de 2025, comenzó el pago del bono de «Corresponsabilidad y Formación», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

El Canal Patria Digital enfatizó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 8.950 o US$ 48,27 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Monedero Patria: Crédito por Bs.8.950 por concepto de bono de Corresponsabilidad y Formación», precisó el mensaje que reciben los beneficiarios.

Es importante acotar que este bono está dirigido al personal del Ministerio de Educación que se inscribió en el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

Cactus24 (06-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.